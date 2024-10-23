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MİT ve Emniyet Ortak Operasyonuyla PKK/KCK Teröristi Yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçlerinin ortak operasyonunda, PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında görev alan Barı Iusubov yakalandı. Iusubov, örgüt adına çeşitli ülkelerde propaganda faaliyetlerinde bulunuyordu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Barı Iusubov yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Iusubov'un, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.

Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi.

2020'den beri MİT'in takibinde olan Barı Iusubov, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Iusubov, cezaevine gönderildi.

MİT ve Emniyet Ortak Operasyonuyla PKK/KCK Teröristi Yakalandı
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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