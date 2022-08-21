MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren yöneticisini etkisiz hale getirdi
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Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo'nun fotoğrafları ANKARA - MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo'nun fotoğrafları ANKARA - MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA / Güncel