MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren yöneticisini etkisiz hale getirdi Güncel Haberler Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo'nun fotoğrafları ANKARA - MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo'nun fotoğrafları ANKARA - MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi. Kaynak: AA / Güncel Suriye YPG PKK Güncel Haberler

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