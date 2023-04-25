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MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Sarı'yı etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Sarı'yı etkisiz hale getirdi

Güncel Haberler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı'yı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Baran Kurtay" kod adlı terörist Sarı, Türkiye'deki terör faaliyetlerinin ardından 2014 yılında Suriye'ye geçti.

Pkk'nın sözde lider kadrosuyla irtibatlı şekilde Rakka'da terör faaliyetlerine katılan Sarı, 14 Nisan'da Suriye Kamışlı'da MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.???????

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Suriye PKK Güncel Haberler

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