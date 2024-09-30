MİT, PKK/KCK Sözde Sorumlusu Lokman İsmail'i Etkisiz Hale Getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından biri olan Lokman İsmail'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Lokman İsmail'in yakalanması, PKK'nın üst kadrosuna yönelik düzenlenen operasyonların devam ettiğini göstermektedir.
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Lokman İsmail'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi
Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel