MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirdi
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Tekik'in terör örgütü içerisinde önemli bir pozisyonda olduğu ve Türkiye'ye yönelik saldırı planları yapmakla suçlandığı belirtiliyor.
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi