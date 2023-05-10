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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Gara Irak Güncel Haberler

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