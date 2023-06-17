MİT, terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Aynularab (Kobani)...
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MİT, terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirdi.
MİT, terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirdi.
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel