MİT'TEN TERÖR OPERASYONU 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Haberler

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MİT'TEN TERÖR OPERASYONU 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİT, PKK-YPG'nin sözde Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK- Ypg'nin sözde Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan'ı düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kobani, Henan, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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