MİT'ten Kamışlı'da Terör Operasyonu: PKK/PAJK Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin Kamışlı kentinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/PAJK Cezire bölgesi sözde genel sorumlu terörist Yayla Kızılkaya'yı etkisiz hale getirdi. Kızılkaya, 1993'ten beri örgüt içinde yer alıyordu.
(ANKARA)- Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK/PAJK Cezire bölge sözde genel sorumlusu Yayla Kızılkaya, etkisiz hale getirildi.
1993 yılında terör örgütüne katılan ve 2024 yılı itibarıyla PKK/PAJK Cezire bölge sözde genel sorumluluğuna getirilen terörist Yayla Kızılkaya, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'nin Kamışlı kentine düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Terörist Kızılkaya'yı, Türkiye, Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebiyle hedef listesindeydi.