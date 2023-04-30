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MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda PKK/YPG'nin askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı etkisiz hale getirdi

Güncel Haberler

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK/ Ypg'nin askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı etkisiz hale getirdi.

ANKARA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suriye YPG PKK Güncel Haberler

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