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MİT, PKK/YPG'nin teknik cihaz ve dron sorumlusunu etkisiz hale getirdi

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MİT, PKK/YPG'nin Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki teknik cihaz ve dron sorumlusu 'Akif Amed' kod adlı Bager Öndeş'i etkisiz hale getirdi. Öndeş, Türk güvenlik güçlerine karşı eylemler düzenliyordu.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/ Ypg'nin teknik cihaz ve dron sorumlusu 'Akif Amed' kod adlı Bager Öndeş'i etkisiz hale getirdi.

MİT, hedef listesinde yer alan PKK/YPG'nin Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki teknik cihaz ve dron sorumlusu 'Akif Amed' kod adlı Bager Öndeş'in yerini saha ajanları ile tespit etti. Düzenlenen nokta operasyonu ile Öndeş etkisiz hale getirildi.

Bager Öndeş, 2013'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ın Kandil bölgesinde silahlı eğitim aldı, ardından Suriye'ye geçti. Öndeş, Zeytin Dalı Harekatı sürecinde Türk güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldı. Afrin'in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat'a kaçtı. Tel Rıfat'ta, PKK/YPG'nin teknik cihaz ve dron sorumlusu olarak faaliyet yürüten Öndeş, örgütün Batılı ülkelerden temin ettiği dronları geliştirip, Türk güvenlik güçlerine karşı eylemler düzenliyordu. Öndeş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'terör amaçlı örgüte üye olma' suçundan arama kaydı da bulunuyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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