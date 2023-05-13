MİT, PKK/YPG'nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu 'Bager Türk' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/YPG'nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu 'Bager Türk' kod adlı Haydar Demirel'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. PKK/YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye'de pek çok bölgede faaliyet yürüten Haydar Demirel, daha sonra sözde Hol eyaleti genel sorumluluğuna getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/ Ypg'nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu 'Bager Türk' kod adlı Haydar Demirel'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK/ Ypg içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye'de pek çok bölgede faaliyet yürüten Haydar Demirel, daha sonra sözde Hol eyaleti genel sorumluluğuna getirildi. Haydar Demirel'i, sözde Haseke eyaleti genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından itibaren MİT takibe aldı. MİT'in saha ajanları, Haydar Demirel'in son olarak sözde Hol eyaleti genel sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis'te bulunduğunu tespit etti. Terörist Demirel, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

1993 yılında örgüte katılan Haydar Demirel'in 1993-1994 arasında Suriye'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı belirtildi.