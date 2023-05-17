MİT, PKK/YPG'nin ekonomi sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/ Ypg'nin sözde Ayn El Arap (Kobani) ekonomi sorumlusu 'Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin' kod adlı Tuba Karakoç'u, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, 2013 yılında PKK/YPG'ye katılan ve örgüt adına Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösteren Tuba Karakoç'u hedef listesine aldı. Karakoç, saha ajanlarına verilen talimat doğrultusunda takibe alındı. Dağ kadrolarına finansal destek sağlamak üzere sık sık Irak'a gidip, geldiği belirlenen Karakoç, Suriye'de Sırrin ile Ayn İsa arasında bir bölgede yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi. Böylece örgütün bu alandaki faaliyetlerinin sekteye uğrayacağı belirtildi.