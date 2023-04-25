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MİT, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından Mehmet Sarı'yı etkisiz hale getirdi

Güncel Haberler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı'yı Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı'yı Suriye Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Mehmet Sarı PKK Güncel Haberler

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