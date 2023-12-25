MİT, PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusu 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal'ı Irak'ın Süleymaniye şehrinde etkisiz hale getirdi.

MİT, istihbarat ağı sayesinde PKK/KCK'nın sözde Şilan Guyi Akademi sorumlusu 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal'ın, Kerkük'teki Türkmenlere yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Türkiye'ye karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal ve beraberindeki örgüt mensupları, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Erdinç Bolcal, terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitimler verip gençleri propaganda ve baskı çalışmaları ile PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda bulundu. Daha sonra Irak'ın kuzeyine geçerek Süleymaniye ve Kerkük'te sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.