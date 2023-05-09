MİT, PKK/KCK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından 'Deniz Bahri' kod adlı Tekin Okan'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katılan ve 2011 yılında Irak'ın kuzeyine geçen terörist Tekin Okan, Gara bölgesinde sözde özel güç havacılık biriminde PKK/KCK için dron geliştirme çalışmalarında bulundu. 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında ise Diyarbakır ve Batman'daki havalimanlarına yapılan dron saldırılarını yöneten terörist, MİT'in hedef listesine alındı. MİT'in saha ajanları tarafından fiziki takibe alınan teröristin, dronların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu ve bu nedenle sürekli Irak ve Suriye arasında hareket ettiği belirlendi. Terörist, uzun süren takip faaliyeti sonrasında Gara bölgesinde düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi.