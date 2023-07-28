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MİT, PKK/KCK'nın Sincar eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlularından Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlularından Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye'deki gençleri silah zoruyla örgüte alan ve Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen birçok eylemin talimatını veren Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman'ın 2018'de Suriye'den Irak'a geçtiğini tespit etti. PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar eyalet sorumlularından Osman'ın, bölgede güç kaybı yaşayan örgüt tarafından destek amacıyla görevlendirildiği belirlendi.

Yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman, Sincar'da örgütün bir toplantısına gittiği sırada MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Irak PKK Güncel Haberler

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