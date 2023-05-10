MİT, PKK/KCK'nın 'özel güç' kurye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde 'özel güç' biriminin kurye sorumlusu 'Soro Guyi' kod adlı Müslüm Ürper'i Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT; Türk güvenlik güçlerine yönelik pek çok saldırıda yer alan 2015'ten beri terör örgütünün saldırıları için silah ve mühimmat taşıyan 'Soro Guyi' kod adlı Müslüm Ürper'i takibe aldı. Görevlendirilen saha ajanları aracılığıyla Ürper'in, Irak'ın kuzeyi Gara alanındaki yeri tespit edildi. Saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'nın sözde 'özel güç' biriminin lojistik ihtiyacını karşılamak için planlama yaptığı belirlenen Ürper'e yönelik operasyon başlatıldı. Ürper, silah ve mühimmatları taşıdığı anda MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Müslüm Ürper, PKK/KCK'nın gençlik yapısı içerisinde Türkiye'de sokak eylemlerinde yer aldı. 2013'te terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldı. 2014'te Suriye'ye geçerek silahlı ve ideolojik eğitim aldı. 2015 itibarıyla da Irak'ın kuzeyine geçti. Uzun süre sözde 'özel güç' içerisinde örgütün kurye sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Güvenlik kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Ürper'in etkisiz hale getirilmesiyle özellikle örgüt yöneticilerinin güvenilir kurye bulmakta zorlanacağı, intikallerinde aksamalar yaşanacağı kaydedildi.