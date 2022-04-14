MİT, PKK/KCK mensubunu Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirdi - Haberler

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MİT, PKK/KCK mensubunu Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirdi

AA - Güncel
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Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Hakkari Şemdinli'de PKK/KCK iş birlikçisi olarak faaliyet gösteren Yılmaz hakkında, 2015 yılında Derecik'ten 4 terör örgütü mensubunu aracıyla Şemdinli'ye getirdiği gerekçesiyle "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan arama kaydı çıkarıldı.

Arama kararı sonrasında illegal olarak Irak'a geçen ve 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT'in ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi.

MİT, PKK/KCK mensubunu Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirdi

MİT, PKK/KCK mensubunu Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirdi

AA / Güncel

Türkiye, Terör, Irak, PKK, Güncel, Haberler

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