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MİT, PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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MİT, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitilen PKK/KCK'lı teröristi Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitilen PKK/KCK'lı Hasan Seburi'yi, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, son dönemde Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla Süleymaniye ve çevresinde çok sayıda teröristi listeden silen MİT, örgüte yeni katılan 'Redur Baz' kod adlı Hasan Seburi'yi takibe aldı. Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren teröristin, istihbarat toplama ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitildiği tespit edildi. Teröristin yeri saha ajanları tarafından belirlendikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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