MİT Operasyonuyla DEAŞ Üyeleri Tutuklandı
MİT, İstanbul polisiyle birlikte gerçekleştirdiği operasyonda DEAŞ üyesi 15 kişiyi gözaltına aldı. Mahkeme tarafından 10 kişi tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti Türkiye yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Koordineli olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda İstanbul, Kocaeli ve Yalova'daki 23 adrese yapılan baskında 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Genişletilen operasyonun devamında, aralarında 28 Ocak'ta gerçekleştirilen Santa Maria Kilisesi saldırısı ile alakalı 1 kişinin de bulunduğu 3 kişi daha yakalandı.
Sorguları tamamlanan 15 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.