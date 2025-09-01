MİT Operasyonu ile 1250 Siber Dolandırıcılık Sitesi Kapatıldı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonda siber dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 1250 internet sitesi erişime kapatıldı, örgüt elebaşı Ö.Ş. tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT koordinesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapılanması deşifre edildi. Yapılan teknik incelemeler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü ortaya koydu. Ayrıca özel olarak geliştirilen yazılımlarla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği, bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenlenip güven duygusu oluşturulduğu ve vatandaşların bu yolla dolandırıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, lokasyon bilgileri ve çevrim içi hareketlerinin de kayıt altına alındığı belirlendi.

Çalışmalarda soruşturmaya, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM'un sağladığı teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı tespit edilirken, MASAK tarafından yürütülen incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı. Ankara Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 1250 internet sitesi erişime kapatıldı. Gözaltına alınan örgüt mensuplarından elebaşı konumundaki Ö.Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.