MİT, Münbiç'te 11 teröristi etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine roket ve havan saldırıları gerçekleştirilen Münbiç'teki terör alanlarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdi.

MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine süreç içerisinde gerçekleştirilen roket ve havan saldırıları ile eylem amacıyla geçiş yapan terörist unsurların sevk edildiği nokta olarak Münbiç'teki alanı tespit etti. Münbiç temas hattında belirlenen PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanları yakın takibe alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte karadan ve havadan yürütülen hassas keşif ve takip çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye basıldı. MİT'e bağlı özel ekipler tarafından 25 Haziran gecesi, Münbiç temas hattında belirlenen noktalara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 11 terörist unsur etkisiz hale getirildi. Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait bir yerleşke de imha edildi.