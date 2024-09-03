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MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını deşifre etti

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmalarıyla MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği belirlenen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesince gözaltına alınan Liridon Rexhepi tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmalarıyla MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği belirlenen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesince gözaltına alınan Liridon Rexhepi tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rexhepi'nin MOSSAD'ın Türkiye'deki para ağını yönettiği tespit edildi.

İsrail İstihbarat Servisi'nin talimatı ile dron çekimi yapan ve Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekat faaliyeti yürüttüğü belirlenen Rexhepi'nin Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye'deki saha elemanlarına para aktardığı öğrenildi.

Rexhepi'nin hesaplarındaki şüpheli hareketler başta olmak üzere tüm hareketleri takip altına alınan ve Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union üzerinden çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği MİT tarafından belirlenen Rexhepi'nin faaliyetleri, Türkiye'ye 25 Ağustos'ta giriş yaptığı andan itibaren izlenmeye başlandı.

MİT'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ile koordineli çalışmaları sonucu Rexhepi, 30 Ağustos'ta gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Rexhepi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MOSSAD'ın para ağı deşifre edildi

MİT'in yürüttüğü operasyonlar sonucu, MOSSAD'ın, Türkiye'deki sahadaki elamanlarına para aktarımını başta Kosova olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinden sağladığı tespit edildi.

Yapılan para takibi sonucu Türkiye'deki saha elemanlarının, Kosova üzerinden gelen paraları Western Union ve kripto para yöntemiyle Suriye'deki alt kaynaklara aktarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Politika Türkiye Güncel Mossad

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