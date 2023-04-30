MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki...
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MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.
MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel