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MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki...

MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki...

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MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.

MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı YPG PKK Güncel Haberler

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