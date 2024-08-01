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MİT Koordinasyonunda Tutuklu Casus Takası Gerçekleşti

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da MİT koordinasyonunda 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren tutuklu casus takasının gerçekleştiğini belirtti. Çelik, bu sonucun Türkiye'nin müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.

(ANKARA)- Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da MİT koordinasyonunda 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren tutuklu casus takasına ilişkin, "MİT Başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye'nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından tutuklu takasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye'nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye'nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir. MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara'da yedi ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye'nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur. Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti "yurtta sulh, cihanda sulh" şiarı ile dünya bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ömer Çelik AK Parti Türkiye Ankara Politika Güncel Haberler

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