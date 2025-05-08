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"Mit Kanunu'na Muhalefet" ve "Hakaret" Suçlarından İki Ayrı Davada Yargılanan Ümit Özdağ, Duruşmalara Mazeret Bildirdi

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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, "Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği" gerekçesiyle ve HDP’nin şikayeti üzerine "hakaret" suçundan açılan iki ayrı davanın ilk duruşmaları görüldü. Özdağ, mazeret sunarak duruşmaya katılmadı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki iki ayrı dava da 8 Temmuz’a bırakıldı.

(ANKARA) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, " Libya'da görev yapan MİT mensuplarının kimliklerini deşifre ettiği" gerekçesiyle ve HDP'nin şikayeti üzerine "hakaret" suçundan açılan iki ayrı davanın ilk duruşmaları görüldü. Özdağ, mazeret sunarak duruşmaya katılmadı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki iki ayrı dava da 8 Temmuz'a bırakıldı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "hakaret" suçlarından hakkında açılan iki ayrı davada da Ankara'da yargılanıyor.

Özdağ hakkındaki her iki suçlamayla ilgili davaların ilk duruşmaları, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde arka arkaya görüldü.

Duruşmalara, Özdağ ve avukatları mazeret bildirerek katılmadı. Özdağ'ın duruşmaya, hastanede rutin kontrolü olduğu için katılamadığı öğrenildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki iki ayrı dava da 8 Temmuz'a bıkarıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 26 Şubat 2020'de 27'nci Dönem Milletvekili olarak görev yaptığı sırada, Meclis'teki basın açıklamasında, "Türk ordusu 2 bin kilometre uzaklıkta, Libya'da bir Arap iç savaşına müdahil hale getirilmiş ve halen çatışmaların içindedir" diyerek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu iki kişinin rütbelerini ve isimlerini açıklayıp, şehit olduklarını söylemişti. Vekilliğinin sona ermesinin ardından Özdağ hakkında, "Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na Muhalefet" suçundan üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ümit Özdağ hakkında, HDP'nin şikayeti üzerine de "hakaret" suçundan bir başka dava açılmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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