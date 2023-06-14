MİT, İzmir Adliyesi saldırısının talimatını veren teröristi etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK'nın sözde özel güç sorumlularından 'Alişer Çiya' kod adlı Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK'nın sözde özel güç sorumlularından 'Alişer Çiya' kod adlı Abdulkahar Karasaç'ın 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiğini tespit etti. MİT, hedef listesine dahil ettiği teröristi ve bulunduğu yerleri, sahadaki ajanlarıyla yakın markaja aldı. MİT yetkilileri, Türkiye'ye yönelik bombalı eylem ve saldırılar düzenleyen ve bu yönde çalışmalar sürdürdüğü belirlenen terörist hakkında bilgi toplanması amacıyla saha ajanlarını yönlendirdi. Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiği belirlenen terörist, uzun süren takip sonucu Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.