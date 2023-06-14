- MİT, İzmir Adliyesi saldırısını organize eden teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

ANKARA - MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını veren PKK/KCK'nın özel güç sorumlularından Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiğini tespit eden MİT, Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Abdulkahar Karasaç'ın örgütün özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiğini ayrıca örgüt tarafından kullanılan hava araçlarını geliştirdiğini tespit etti. MİT'in hedef listesine dahil ettiği şahsı ve bulunduğu yerleri, sahadaki ajanlarıyla yakın markaja almasının ardından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT yakın takibe aldı

Karasaç'ın Türkiye'ye yönelik bombalı eylem ve saldırıların düzenleyici olması ve bu yönde çalışmalarını sürdürmesinin yanı sıra terör örgütünce özel güce bağlı havacılık birimi sorumluluğuna getirildiği MİT tarafından tespit edildi. Bunun üzerine Karasaç'a yönelik bilgi toplaması amacıyla alanda bulunan saha ajanları MİT yetkilileri tarafından yönlendirildi. Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç, uzun süren takip faaliyeti neticesinde MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Alişer Çiya kod adlı Abdulkahar Karasaç, terör örgütünün sözde İstanbul Özel Güç yapılanmasında faaliyet göstermesi akabinde 2017 yılında İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıyı planlayan ve polis memuru Fethi Sekin'i şehit eden örgüt mensupları arasında yer alıyordu. Akabinde Irak kuzeyine kaçan Karasaç, örgütün Özel Güç birimine bağlı Havacılık Birimi bünyesinde Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttü. Karasaç, yurtiçine yönelik maket uçak ve drone saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı konumundaydı.

Ayrıca güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde yer alan hiç bir teröristin, MİT'ten kaçamayacağını ve dünyanın neresinde olursa olsun teröristlerin MİT'in radarına takılacağını, mutlaka bir gün MİT tarafından cezalandırılacağını vurguladı.