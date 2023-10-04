MİT, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeKİ bombalı saldırının organizatörlerinden,'Mazlum Afrin'i Suriye'de etkisiz hale getirdi
MİT, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının organizatörlerinden, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki İstihbarat Yapılanması'ndan sorumlu 'Mazlum Afrin' kod adlı Nabo Kele Hayri'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi.
MİT, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının organizatörlerinden, PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'deki İstihbarat Yapılanması'ndan sorumlu 'Mazlum Afrin' kod adlı Nabo Kele Hayri'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel