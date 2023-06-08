MİT, Irak'ta PKK/KCK üst düzey yöneticisi 'Sinan Dijvar' kod adlı Fehmi Öğmen'i etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan 'Sinan Dijvar' kod adlı Fehmi Öğmen ile 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT, saha ajanları vasıtası ile terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan 'Sinan Dijvar' kod adlı Fehmi Öğmen ve ekibinin kullandığı alanı tespit etti. Dikkat çekmemek için bölgedeki ajanların sık sık değiştirildiği çalışmada, Fehmi Öğmen ile ekibinin faaliyetleri adım adım takip edildi. Yerel istihbarat ağındaki ajanlar ile yeri ve konumu tespit edilen Öğmen'in etkisiz hale getirilmesi için Süleymaniye kentinin Çemçemal kırsalında operasyon düzenlendi. Terörist Öğmen, beraberinde bulunan tabur sorumlusu 'Mazlum Koçer' kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri 'Ararat Tolhildan' kod adlı Ahmed Muhammed Ali ile etkisiz hale getirildi. 1993 yılında katıldığı örgütte uzun yıllar faaliyet gösteren ve Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden Öğmen'in, PKK/KCK yöneticilerinden biri olduğu belirtildi.