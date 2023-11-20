MİT, PKK/KCK'nın sözde toplumsal alan sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde toplumsal alan sorumlusu 'Jiyan Mardin' kod adlı Gülsüme Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2006 yılında PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan 'Jiyan Mardin' kod adlı Gülsüme Doğan, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve çevre kentlerde PKK/KCK'nın toplumsal alan sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Irak'ın kuzeyinde bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağlayan teröristin, toplanan parayı güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandığı belirlendi. MİT, örgüte lojistik destek sağlayan teröristin, reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde de çalışmalar yürüttüğünü tespit etti. MİT mensuplarına bağlı saha ajanlarınca faaliyetleri adım adım izlenen teröristin etkisiz hale getirilmesi için özel eğitimli ajanlar sahaya sürüldü. Terörist Doğan, en uygun zamanda düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.