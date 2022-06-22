MİT, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 2 operasyonla 5 teröristi etkisiz hale getirdi. MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 2 operasyonla 5 teröristi etkisiz hale getirdi. MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, 17 ve 21 Haziran'da teröristlere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Irak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MİT, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.