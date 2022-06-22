MİT, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi - Haberler

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MİT, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİT, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 2 operasyonla 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 2 operasyonla 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, 17 ve 21 Haziran'da teröristlere yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 5 terörist etkisiz hale getirildi.


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