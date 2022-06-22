MİT, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi - Haberler

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MİT, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi

AA - Mehmet Tosun - Güncel
MİT, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT tarafından 17 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

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