MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi Güncel Haberler Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi. Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in, Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Güncel Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz Irak PKK Güncel Haberler

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