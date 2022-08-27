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MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi

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MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in, Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

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