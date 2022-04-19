MİT'in yakalayıp Türkiye'ye getirdiği 2 DEAŞ'lıdan 1'i tutuklandı (2) - Haberler

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MİT'in yakalayıp Türkiye'ye getirdiği 2 DEAŞ'lıdan 1'i tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
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MİT'in yakalayıp Türkiye'ye getirdiği 2 DEAŞ'lıdan 1'i tutuklandı (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMİT tarafından Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden Mustafa Kılıçlı, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, Orhan Moran ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla...

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MİT tarafından  Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden Mustafa Kılıçlı, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, Orhan Moran ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Türkiye, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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