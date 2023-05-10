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MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4...

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4...

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MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Türkiye Suriye Güncel Haberler

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