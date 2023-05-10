MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4...
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MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.
MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel