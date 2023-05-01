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MİT'in Suriye'de 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'nin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini...

MİT'in Suriye'de 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'nin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini...

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MİT'in Suriye'de 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'nin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.

MİT'in Suriye'de 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde elebaşı Kureyşi'nin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı İntihar Suriye Güncel Haberler

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