MİT'in operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu tutuklandı

Turuncu kategoride aranırken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Pakistan-Afganistan sınırında yakalanan Özgür Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Özgür Altun, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüpheli Altun'un üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın sevk yazısında, Özgür Altun'un örgütün üst düzey sorumlularından olduğu, "Ebu Yasir", "Hasan Han" ve "Muhammet Han" kod adlarını kullandığı belirtildi.

Şüphelinin, deşifre olmamak amacıyla "SimpleX", "Session", "Threema", "Teleguard" ve "Roketchat" gibi uygulamaları kullandığı aktarılan yazıda, 2023'te DEAŞ'ın "hicret kapılarının açılması" yönündeki çağrısının ardından örgüte katılmak isteyenleri yönlendirdiği, Horasan vilayetine geçişlerini organize ettiği kaydedildi.

Yazıda, şüphelinin "Horasan'ın Sesi" dergisinde örgüte sempati duyan ve eylem arayışı içinde olan kişilerin örgüte katılmaları için propaganda amaçlı yayınlar yaptığı anlatıldı.

Savcılıkça örgüte yönelik yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Nurullah Gögercin'in ifadesine değinilen yazıda, 22 Mart 2024'te Rusya'da meydana gelen DEAŞ saldırısı öncesinde Özgür Altun'un Gögercin ile iletişime geçerek, kripto hesabına para gönderme talimatı verdiği aktarıldı.

Yazıda, "Özgür Altun'un, DEAŞ terör örgütünün yayın organı olan 'Horasan'ın Sesi' dergisinde 'Tuz Koktu' başlığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve Cumhurbaşkanı'nı hedef gösterecek şekilde örgüt sempatizanı ve mensuplarını eylem yapmaya teşvik edecek makale yayınladığı" vurgulandı.

Şüphelinin 2014'ten sonra DEAŞ terör örgütüne üye olduğu, sonra da yönetici pozisyonunda bulunduğu aktarılan yazıda, Özgür Altun'un örgüt hiyerarşisi içerisinde yönetici olarak hareket ettiği, terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda yayınlar yaptığı ve örgüte katılımları sağladığı belirtildi.

Operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına intikal edecek terör örgütü DEAŞ mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir şahıs tarafından organize edildiğini, şahsın aynı zamanda örgütün medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten sözde "en üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi" olduğu ve Türkiye ile Avrupa'da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatlarını verdiğini tespit etmişti.

Çalışmalar sonucu kişinin terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanması bünyesinde "üst düzey Türk Medya sorumlusu" olan ve terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride yer alan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun olduğu belirlenmişti.

Afganistan'da faaliyet gösteren ve Pakistan'a geçmeyi planladığı belirlenen DEAŞ'lı terörist konusunda bilgilendirilen Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI, MİT'e gerekli her türlü desteğin sağlanacağı güvencesini vermişti.

Bunun üzerine MİT ile ISI'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonla DEAŞ'lı terörist Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye'ye sınır dışı edilmişti.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, örgütün unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamaları ile örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.