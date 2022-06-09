MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA - Harun Kutbe - Güncel
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Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan olduğu öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gara'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK/KCK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
3 TERÖRİSTTEN BİRİ SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU
MİT tarafından son dönemlerde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaştırılan operasyonlarda, aralarında terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ın da bulunduğu sözde yöneticileri etkisiz hale getirildi.
SUİKASÇILARI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Ayrıca geçen hafta da PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar da Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.
AA / Harun Kutbe - Güncel