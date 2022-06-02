MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi. - Haberler

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
AA - Mehmet Tosun - Güncel
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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
AA / Mehmet Tosun - Güncel