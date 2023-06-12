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MİT'in desteğiyle Suriye sınırından yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG üyesi tutuklandı

MİT'in desteğiyle Suriye sınırından yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG üyesi tutuklandı

Güncel Haberler

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sağladığı istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG üyesi Helin İşenme tutuklandı. İşlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sağladığı istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Sterk/Amara, Amed/Sena kod isimli Helin İşenme tutuklandı.

MİT'in istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek üzereyken 9 Haziran Cuma günü yakalanan terör örgütü üyesi Helin İşenme'nin, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt üyesi zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kaydı bulunan İşenme, 9 Haziran Cuma günü güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Suriye Milli Ordusu Suriye PKK Güncel Haberler

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