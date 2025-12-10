Adana'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava

Adana'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 17 Ekim'de tutuklanan O.B. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

O.B. hakkında "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki A.D. ile sanık O.B'nin eşlerinin aynı iş yerinde çalışması nedeniyle tanışıp arkadaş olduğu belirtildi.

Sanık O.B'nin müşteki A.D'ye MİT görevlisi olarak çalıştığını, trafik cezalarını iptal ettirdiğini ve emniyet yetkilileri ile görüşmeler yaptığını söylediği ifade edildi.

İddianamede, sanığın müştekiyle buluşmaya sürekli farklı otomobillerde geldiği bilgisine de yer verildi.

O.B'nin TOKİ'de 12 konut hakkı bulunduğunu, müştekiye daire hakkı verebileceğini ve ilk olarak hesabına 10 bin lira göndermesi gerektiğini söylediği aktarılan iddianamede, A.D'nin sanığın banka hesabına istediği parayı gönderdiği belirtildi.

Parayı göndermesinin ardından sanığın müştekiyle irtibatını kestiği kaydedilen iddianamede, hileli hareketle A.D'nin parasını alan O.B'nin "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince gelecek günlerde başlanacak.