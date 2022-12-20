'MİT'E ALACAĞIZ' DİYEREK LİSELİ KIZA İSTİSMARDA, BİR ÖĞRENCİ DAHA ŞİKAYETÇİ

KONYA'da lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), iddiaya göre okulunun müdürü Harun Avcu'nun, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) günlerce cinsel istismarda bulunduğu...

KONYA'da lise son sınıf öğrencisi G.A.'ya (17), iddiaya göre okulunun müdürü Harun Avcu'nun, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırıp, tanıştırdığı elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) günlerce cinsel istismarda bulunduğu olayının ardından K.K. adlı kız öğrenci de şikayette bulundu. Aynı okulda eğitim alan ve G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde "Ahmet Mandal, ' Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği öğrenildi.

Kentteki bir lisenin müdürü Harun Avcu, kasım ayı başında son sınıf öğrencisi olan G.A. adlı kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diye kandırarak evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım günü 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı talep kabul edildi. Bunun üzerine G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden Harun Avcu, 15 Aralık günü sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TACİZ İDDİASIYLA BİR ÖĞRENCİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde "Ahmet Mandal, ' Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü." dediği öğrenildi.

İKİ OKUL MÜDÜRÜ, İHRAÇ EDİLEBİLİR

Öte yandan olayın duyulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. 2 müfettişin görevlendirildiği soruşturma kapsamında iki okul müdürü de hemen açığa alındı. Harun Avcu'nun okuluna başka bir müdür atandı. Devam eden soruşturma sonunda Harun Avcu ve A.S.K.'nin öğretmenlik mesleklerinden ihraç edilebileceği öne sürüldü.