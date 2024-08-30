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MİT, İzmir merkezli suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün Türkiye'ye getirilmesini sağladı

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MİT, "Camgöz Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

MİT, "Camgöz Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Karadağ İzmir Güvenlik Suç Güncel Haberler

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