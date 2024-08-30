MİT, İzmir merkezli suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün Türkiye'ye getirilmesini sağladı
MİT, "Camgöz Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı.
MİT, "Camgöz Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı
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