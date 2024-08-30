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MİT, 'Camgöz Grubu' liderini Karadağ'dan getirdi

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MİT, yurt dışında firari bulunan 'Camgöz Grubu' organize suç örgütü lideri 'Deniz' kod adlı Binali Camgöz'ün, Karadağ'dan yurda getirilmesini sağladı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), yurt dışında firari bulunan 'Camgöz Grubu' organize suç örgütü lideri 'Deniz' kod adlı Binali Camgöz'ün, Karadağ'dan yurda getirilmesini sağladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; İzmir merkezli 'Camgöz Grubu' organize suç örgütünün lideri 'Deniz' kod adlı Binali Camgöz; MİT'in, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile koordineli çalışması sonucu 2022'de tutuklandığı Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi. Uçaktan iner inmez Camgöz'ü, Karadağ ekibinden teslim alan MİT mensupları emniyet güçlerine teslim etti.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme', 'tasarlayarak öldürme', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'hakaret', 'tehdit', 'suçlunun kaçmasına imkan sağlama', 'azmettirme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan 41 suç kaydı, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde arama kaydı bulunan Binali Camgöz, 2018 yılında Türkiye'de işlediği suçlardan ceza almamak için Gürcistan'a kaçtı. 2020 yılının başında sahte pasaport ile Belarus'a geçen Binali Camgöz, daha sonra Karadağ'a gitti. Türkiye'den kaçtıktan sonra da suç örgütünü yurt dışından yönetmeyi sürdüren Camgöz, son olarak 4 Haziran 2022 ve 6 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir'de 2 kişinin öldürülmesi olayını azmettirdi. Binali Camgöz'ün adı, 8 Eylül 2022'de İstanbul/Şişli'de suikasta uğrayan Sırp çete lideri Jovan Vukotic dosyasında da geçiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonucunda, Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile Temmuz 2022'de Karadağ'da yakalanan Binali Camgöz tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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