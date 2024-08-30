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MİT, Camgöz Grubu Elebaşını Türkiye'ye Getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı, 2018'de yurt dışına kaçan Camgöz Grubu elebaşı Binali Camgöz'ü Karadağ'dan Türkiye'ye getirdi. Camgöz, çeşitli suçlardan aranan bir isimdi ve Türkiye'de işlediği suçlardan ceza almamak için kaçmıştı. MİT'in yürüttüğü operasyon sonucunda Camgöz, emniyet güçlerine teslim edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, 2018'de yurt dışına kaçan "Camgöz Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşı "Deniz" kod adlı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kasten Öldürme, Tasarlayarak Öldürme, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Hakaret, Tehdit, Suçlunun Kaçmasına İmkan Sağlama, Azmettirme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Resmi Belgede Sahtecilik" gibi suçlardan 41 suç kaydı, 25 ayrı suçtan da ulusal düzeyde arama kaydı bulunan Camgöz, 2018'de Türkiye'de işlediği suçlardan ceza almamak için Gürcistan'a kaçtı.

2020 yılı başında sahte pasaport ile Belarus'a geçen Binali Camgöz, daha sonra Karadağ'a gitti.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda, "Mehmet Ali Bayhan" adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile Temmuz 2022'de Karadağ'da yakalanan Binali Camgöz tutuklandı.

Türkiye'den kaçtıktan sonra da suç örgütünü yurt dışından yönetmeyi sürdüren, son olarak 4 Haziran 2022 ve 6 Haziran 2022'de İzmir'de iki şahsın öldürülmesi olayını azmettiren Camgöz'ün adı 8 Eylül 2022'de İstanbul'un Şişli ilçesinde suikasta uğrayan Sırp çete elebaşı Jovan Vukotıc dosyasında da geçti.

MİT, 2018'de yurt dışına kaçan "Camgöz Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşı Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesi için uzun süren yoğun bir istihbarat diplomasisi yürüttü.

Başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla gerekli koordinasyonların kuruldu, hazırlıkların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen temaslar sonucu Camgöz, emniyet güçlerine teslim edildi.

Camgöz'ün MİT'in yürüttüğü başarılı bir operasyon ile Türkiye getirilmesi ve emniyet güçlerine teslim edilmesi ile aktif olarak faaliyet gösteren suç örgütü Camgöz Grubu'na da büyük bir darbe vurulmuş oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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