MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde...
Güncel Haberler
MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.
MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel