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MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde...

Güncel Haberler

MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde...

MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Suriye Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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