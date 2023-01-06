MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde... Güncel Haberler MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi. MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Millî İstihbarat Teşkilatı Suriye Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde... - Haberler

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