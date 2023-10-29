MİT Başkanı Kalın'dan Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı Açıklaması

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı olarak Kuvayımilliye ruhunu Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Milli İstihbarat Teşkilatı olarak Kuvayımilliye ruhunu Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kalın, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünü büyük bir onur, gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Tarihin seyrine yön veren milletin zorluklar karşısında yılmadan ve yıkılmadan her seferinde yeniden ayağa kalkarak kutlu yürüyüşüne devam ettiğini, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu azim ve inanç temelinde kurulduğunu ifade eden Kalın, bu ruhu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Kalın, milletin her bir ferdinin güvenlik, özgürlük ve refahının ancak sağlam bir bünye, güçlü birlik beraberlik ruhu, derin bir aidiyet duygusu ve iyi işleyen bir devlet düzeniyle mümkün olduğuna işaret ederek, "Türk milleti, 19'uncu yüzyıl emperyalizminin arsız ve amansız saldırılarına karşı Kuvayımilliye ruhunu kuşanmış ve yokluktan varlık, bozgundan zafer çıkartarak yoluna devam etme azmini göstermiş bir millettir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kuvayımilliye ruhunu yaşatmaya kararlıyız"

Türk milletinin İstiklal Harbiyle küresel sömürge güçlerine karşı vatan, namus ve hürriyet mücadelesi verdiğini anımsatan Kalın, bu mücadelenin Afrika'dan Hint alt kıtasına, Balkanlardan Latin Amerika'ya dünyanın her yerinde antiemperyalist özgürlük hareketlerine ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Bu milletin ruhunun "Cumhuriyet'i biz böyle kazandık" fotoğrafındaki asalet, azamet ve safiyette aranması gerektiğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Milletimiz bugün de küresel adaletsizlik ve haksızlığa karşı mücadelede en ön saflarda yer alıyor. Mağdur ve mazlum milletlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Dini, dili, rengi, milliyeti ne olursa olsun her daim mazlumun ve mağdurun yanında, zulmün ve zalimin karşısında yer almakta tereddüt göstermiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak Kuvayımilliye ruhunu Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız."

"Cumhuriyet'imizin demokratik, hukuki ve kültürel kazanımlarını yeni açılımlarla zenginleştireceğiz"

Türkiye Yüzyılı'nın hakkın, hukukun, adaletin, refahın ve demokrasinin taçlandırıldığı bir yüzyıl olacağını ifade eden Kalın, darbelerin ve vesayet dönemlerinin geride kaldığı bir geleceği hep birlikte kucaklayacaklarını vurguladı.

MİT Başkanı Kalın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet'imizin demokratik, hukuki ve kültürel kazanımlarını yeni açılımlarla zenginleştireceğiz. Her bir vatandaşımızın güvenlik ve özgürlüğünü teminat altına almak için yılmadan yorulmadan çalışacağız.

Milli İstihbarat Teşkilatı olarak ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri için dünyanın dört bir yanında dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. Dosta güven veren ve düşmana korku salan bir kurum olarak her zaman iyinin ve doğrunun yanında olacağız. Cumhuriyet'imizi yaşatmak için imkan ve kabiliyetlerimizi aralıksız geliştirmeyi sürdüreceğiz. Aşk ile koşacak ve yorulmayacağız. Azimle yürüyecek ve yılmayacağız. Akıl, erdem ve hikmetle hareket edecek ve iyi, doğru ve güzelden ayrılmayacağız. Emin insanlar olacak ve emanete sahip çıkacağız."

"Güçlü ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır"

Şanlı bir bağımsızlık mücadelesinin ardından Cumhuriyet'i emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad eden Kalın, şöyle devam etti:

"İstiklal ve istikbalimiz için şehadete yürüyen tüm şehitlerimize ve teşkilatımızın gizli kahramanları olan şehitlerimize sonsuz rahmet diliyorum. Gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Kuruluşundan bugüne Cumhuriyet harcında emeği olan herkesi hürmetle anıyorum. Güçlü, bağımsız ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti için gece gündüz mücadele eden Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Güçlü ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Onurla, gururla ve coşkuyla daha nice yıllara."