MİT Başkanı Kalın, Bağdat'ta İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, "Terörsüz Türkiye" başta olmak üzere karşılıklı sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla atılacak ortak adımlar ele alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, dün ikili temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gitti.

Bağdat'ta ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şia es-Sudani ile görüşen Kalın, ardından Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid ile bir araya geldi. Görüşmeye Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de eşlik etti.

MİT Başkanı Kalın, Bağdat temasları kapsamında ayrıca Irak Savunma Bakanı Sabit Bişar, Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile de bir araya geldi.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" başta olmak üzere karşılıklı olarak sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla atılacak ortak adımlar ele alındı. Irak yönetimi görüşmede her seviyede Türkiye'ye tam desteğini vurguladı.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik işbirliği imkanları ile iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

MİT Başkanı Kalın'ın temaslarında, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmalar da gündeme geldi. Taraflar, ateşkes sürecine ilişkin son durumu ele aldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı M. Seman Ağaoğlu ve ITC yöneticileriyle de bir araya gelen Kalın, Türkmenlerin yaşadığı bölgelerdeki güvenlik durumu ve seçim hazırlıklarına ilişkin de bilgi aldı.